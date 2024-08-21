Daftar Proyek Infrastruktur dengan Angggaran Rp75,3 Triliun di 2025

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan proyek infrastruktur strategis di 2025. Pembiayaan proyek ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp75,63 triliun.

Target proyek di tahun depan disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (21/8/2024). Proyek tersebut bakal ditangani oleh masing-masing unit organisasi di internal Kementerian PUPR.

Selain itu, rincian anggaran atas pengerjaan proyek pun berdasarkan nominal pagu indikatif 2025 Kementerian PUPR yang disepakati Kementerian Keuangan sebesar Rp75,63 triliun.

“Rincian kegiatan (proyek) per unit organisasi sesuai dengan pagu indikatif sebesar Rp75,63 triliun,” ujar Basuki.

Berikut daftar proyek infrastruktur dan nominal anggaran yang diskemakan Menteri PUPR:

Pertama, Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air akan menerima pendanaan Rp26,53 triliun. Anggaran difokuskan bagi proyek irigasi, bendungan, dan proyek sumber daya air lainnya di beberapa daerah di Indonesia.