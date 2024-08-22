Advertisement
HOME FINANCE

Lestari Award 2024: Dirut PLN Sabet Sustainable Leader of The Year in Energy Transition

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |16:27 WIB
Lestari Award 2024: Dirut PLN Sabet <i>Sustainable Leader of The Year in Energy Transition</i>
Menteri LHK, Siti Nurbaya (kiri) saat menyerahkan penghargaan Sustainable Leader of The Year in Energy Transition di ajang Lestari Award 2024 kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang diwakili oleh Sekretaris Perusahaan PLN Alois Wisnuhardana (kana
A
A
A

Jakarta- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memperoleh penghargaan Sustainable Leader of The Year in Energy Transition di ajang Lestari Award 2024, Rabu (21/08/2024). Penghargaan ini diperoleh atas peran aktif Darmawan dalam menyuarakan berbagai inisiatif dan membangun kolaborasi dalam upaya transisi energi, yang terbukti mampu membawa perubahan positif bagi korporasi yang dipimpinnya.

Selain itu, berkat kepemimpinan Darmawan Prasodjo, PLN Group juga menjadi peraih penghargaan terbanyak dalam ajang Lestari Award 2024 dengan tambahan dua penghargaan lainnya yaitu PLN dalam kategori Waste Management melalui program PLN Wastewise yaitu pemanfaatan fly ash bottom ash dan PLN Nusantara Power dalam kategori Renewable Energy melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata, Jawa Barat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengapresiasi individu, perusahaan maupun pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. 

"Selamat kepada para penerima penghargaan pada bidang masing-masing. Terima kasih atas karya-karya yang baik dan berarti bagi Indonesia kita tercinta,” ujar Siti.

