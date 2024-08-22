KB Bank Ajak Pelajar SD Rasakan Petualangan Finansial yang Seru lewat Tour De Bank

KB Bank menggelar rangkaian kegiatan Bank Goes to School dan Tour De Bank. (Foto: dok KB Bank)

JAKARTA - KB Bank menggelar rangkaian kegiatan “Bank Goes to School” di berbagai Kantor Cabang, serta program “Tour De Bank” yang dilaksanakan di Kantor Pusat KB Bank, Rabu (21/8/2024). Hal ini sebagai wujud komitmen untuk mendukung percepatan inklusi keuangan di kalangan generasi muda.

Melalui berbagai inovasi dan program edukasi, KB Bank sebagai bagian dari KB Financial Group (KBFG) terus berupaya memperluas akses masyarakat, terutama pelajar, terhadap layanan perbankan yang mudah dan aman.

Program “Tour De Bank” ini melibatkan 49 pelajar sekolah dasar kelas 3 Sampoerna Academy, Jakarta. Adapun rangkaian acara tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan pelajar terkait dunia perbankan, khususnya pentingnya menabung sejak dini untuk persiapan masa depan.

Selama kunjungan, para pelajar yang hadir mendapatkan materi sosialisasi mengenai pentingnya menabung, serta diajak berkeliling (bank tour) untuk melihat langsung operasional perbankan di Banking Hall Kantor Pusat KB Bank.

Pada kesempatan tersebut, KB Bank memberikan pengalaman langsung kepada semua murid untuk mengenal layanan bersama tim customer service, mengenal Safe Deposit Box (SDB) dan penggunaan mesin ATM.