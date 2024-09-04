Hari Pelanggan Nasional, KB Bank Gelar Customer Visit Day dan Bagikan Hadiah untuk Nasabah

JAKARTA - Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, KB Bank memberikan apresiasi kepada nasabah dengan menggelar acara bertajuk ‘Customer Visit Day’ dan ‘Saranghae Nasabah KB Bank’.

Hari Pelanggan Nasional jadi momen istimewa untuk menyatakan komitmen KB Bank dalam pemberian layanan yang prima serta penghargaan atas loyalitas nasabah setia yang selama ini sudah mempercayakan berbagai transaksi keuangannya lewat KB Bank.

Direktur Utama KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, hari ini, KB Bank merayakan Hari Pelanggan Nasional, sebuah momen istimewa untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada para nasabah yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan KB Bank.

“Di KB Bank, kami selalu mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai inti dari setiap inovasi dan layanan yang kami hadirkan. Melalui kesempatan ini, kami ingin memberikan apresiasi yang mendalam kepada semua nasabah baik nasabah perorangan ataupun nasabah korporasi yang telah menjadi mitra setia kami dalam mendukung perkembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia,” ujarnya.

Tom Lee menambahkan, dengan mengusung semangat ‘Kita Bisa karena Bersama’, pada momen ini KB Bank juga ingin menegaskan komitmennya mendukung dan selalu berada di sisi nasabah untuk meraih kesejahteraan bersama.

“Kami akan terus berinovasi dan bertransformasi untuk tumbuh lebih tinggi bersama para nasabah,” tuturnya.