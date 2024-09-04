Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Hari Pelanggan Nasional, KB Bank Gelar Customer Visit Day dan Bagikan Hadiah untuk Nasabah

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |17:25 WIB
Hari Pelanggan Nasional, KB Bank Gelar Customer Visit Day dan Bagikan Hadiah untuk Nasabah
KB Bank gelar Customer Visit Day dan bagikan hadiah untuk nasabah. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA - Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, KB Bank memberikan apresiasi kepada nasabah dengan menggelar acara bertajuk ‘Customer Visit Day’ dan ‘Saranghae Nasabah KB Bank’.

Hari Pelanggan Nasional jadi momen istimewa untuk menyatakan komitmen KB Bank dalam pemberian layanan yang prima serta penghargaan atas loyalitas nasabah setia yang selama ini sudah mempercayakan berbagai transaksi keuangannya lewat KB Bank.

Direktur Utama KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, hari ini, KB Bank merayakan Hari Pelanggan Nasional, sebuah momen istimewa untuk menyampaikan rasa terima kasih  kepada para nasabah yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan KB Bank. 

“Di KB Bank, kami selalu mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai inti dari setiap inovasi dan layanan yang kami hadirkan. Melalui kesempatan ini, kami ingin memberikan apresiasi yang mendalam kepada semua nasabah baik nasabah perorangan ataupun nasabah korporasi yang telah menjadi mitra setia kami dalam mendukung perkembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia,” ujarnya.

Tom Lee menambahkan, dengan mengusung semangat ‘Kita Bisa karena Bersama’, pada momen ini KB Bank juga ingin menegaskan komitmennya mendukung dan selalu berada di sisi nasabah untuk meraih kesejahteraan bersama.

“Kami akan terus berinovasi dan bertransformasi untuk tumbuh lebih tinggi bersama para nasabah,” tuturnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/11/3066923/kb_bank_x_ppm_school_of_management-eIhA_large.jpg
Berdayakan UMKM, KB Bank dan PPM School of Management Gelar Program Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/11/3052960/kb_bank_menggelar_rangkaian_kegiatan_bank_goes_to_school_dan_tour_de_bank-wiDk_large.JPG
KB Bank Ajak Pelajar SD Rasakan Petualangan Finansial yang Seru lewat Tour De Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/1/3044907/kb_bank_korean_link_business-WUcM_large.jpg
Perusahaan Korea Selatan Kepincut Korean Link Business KB Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/1/3042728/kb_bank-xmFV_large.jpg
Catatkan Perbaikan Signifikan pada Semester I-2024, KB Bank Optimistis Raih Kinerja Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/1/3040301/kb_bank-rBoU_large.jpg
Usai Transformasi, KB Bank Integrasikan Layanan Keuangan Nasabah Jadi Makin Mudah dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/11/3038941/kb_bank-yFmE_large.jpg
Capai Ekonomi Berkelanjutan, Wadirut KB Bank: Green Loan Punya Potensi Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement