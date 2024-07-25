Advertisement
HOME FINANCE

Capai Ekonomi Berkelanjutan, Wadirut KB Bank: Green Loan Punya Potensi Besar

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |09:00 WIB
Capai Ekonomi Berkelanjutan, Wadirut KB Bank: Green Loan Punya Potensi Besar
KB Bank berkomitmen untuk menyalurkan kredit hijau yang memiliki potensi besar di Indonesia. (Foto: dok KB Bank)
JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) menunjukkan komitmennya untuk terus implementasikan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan bisnisnya.

Transformasi bisnis di bawah pengendali saham baru asal Korea Selatan (Korsel), yaitu Kookmin Bank terus dilakukan, salah satunya melalui penyaluran kredit hijau. 

Penyaluran kredit hijau ini diproyeksikan untuk bergerak pada sektor energi terbarukan, produk ekoefisiensi, serta transportasi ramah lingkungan atau Electric Vehicle (EV). Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong mengatakan, pembiayaan hijau (green loan) memiliki potensi yang begitu besar.

“Perusahaan melihat pembiayaan hijau (green loan) mempunyai potensi besar di Indonesia. Pembiayaan hijau berpotensi meningkat sejalan dengan tumbuhnya perekonomian secara umum maupun ekosistem ekonomi hijau secara khusus,” katanya, seperti dikutip pada Rabu (3/7/2024).

Robby menegaskan, melalui upaya ini KB Bank turut meneruskan jejak sang induk usaha, yaitu KB Financial Group (KBFG) sebagai pelopor ESG di Korea Selatan, dengan menerapkan ESG dalam proses bisnis dan kegiatan operasionalnya di Tanah Air.

