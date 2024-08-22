Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rumah Menlu Pertama RI di Cikini Pernah Ditawarkan Rp200 Miliar

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |09:54 WIB
Rumah Menlu Pertama RI di Cikini Pernah Ditawarkan Rp200 Miliar
Rumah Menlu pertama RI pernah ditawar Rp200 miliar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi rumah yang pernah dihuni oleh Menteri Luar Negeri pertama Indonesia Ahmad Soebardjo. Gedung Cikini 82, rumah bersejarah yang terletak di Cikini, Jakarta Pusat, telah berpindah tangan setelah dijual seharga Rp200 miliar pada tahun 2021.

Dalam kunjungannya, Retno Marsudi mengungkapkan kekagumannya terhadap rumah yang memiliki nilai historis tinggi.

"Saat ini saya duduk di kursi dan meja kerja mantan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, Bapak Ahmad Soebardjo," ungkap Retno dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @retno_marsudi pada Rabu (21/8/2024).

Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga pernah digunakan sebagai kantor pertama Kementerian Luar Negeri, di mana pegawai pertama Kemlu melaksanakan tugas mereka.

"Jadi, ini adalah rumah yang sangat bersejarah bagi perjalanan diplomasi Indonesia," kata Retno, menegaskan signifikansi tempat tersebut dalam sejarah diplomasi nasional.

1 2
