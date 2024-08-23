OJK: Literasi dan Inklusi Keuangan Jadi Kunci Peningkatan Likuiditas

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyatakan bahwa literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci peningkatan likuiditas, pendalaman pasar dan penyaluran pembiayaan untuk memberikan daya angkut bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami akan mengorkestrasi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang disebut dengan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan,” ujar Mahendra pada Jumat (23/8/2023).

Kolaborasi aktif tentunya akan mempercepat tercapainya tujuan besar dari program itu mendorong akses kredit UMKM agar mampu melawan rentenir dan mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh ⅓ kelompok penyandang disabilitas.

“Kami berharap indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98% pada perayaan Indonesia Emas pada tahun 2045,” sambungnya.

Sebagai lembaga keuangan non-bank yang fokus memberdayakan pelaku usaha ultra mikro, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi turut mendukung inisiatif baik tersebut. Baginya sebuah anugerah bagi PNM dapat berpartisipasi dalam program besutan OJK ini.