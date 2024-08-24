Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lulusan Paket C Apakah Bisa Daftar CPNS 2024?

Muhammad Raihan , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |09:54 WIB
Lulusan Paket C Apakah Bisa Daftar CPNS 2024?
Apakah lulusan paket C bisa daftar CPNS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Lulusan paket C apakah bisa daftar CPNS 2024? Banyak orang menantikan kesempatan untuk bekerja di pemerintahan dengan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Namun, bagi lulusan Paket C, mungkin ada pertanyaan tentang kelayakan mereka untuk mengikuti seleksi CPNS 2024. Berikut adalah penjelasannya yang dirangkum Okezone, Sabtu (24/8/2024).

1. Apa itu Paket C?

Paket C adalah program pendidikan non-formal yang setara dengan SMA/SMK dan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal untuk memperoleh ijazah setara SMA. Individu yang memiliki kendala dalam pendidikan formal namun tetap ingin melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualifikasi mereka biasanya mendaftar di Paket C.

2. Kelayakan Lulusan Paket C untuk CPNS

Lulusan Paket C pada dasarnya bisa melakukan pendaftaran untuk seleksi CPNS, asalkan mereka memenuhi beberapa syarat penting:

- Ijazah Setara SMA: Lulusan Paket C memenuhi syarat pendidikan dasar karena ijazah mereka dianggap setara dengan ijazah sekolah menengah atas atau sederajat.

- Akreditasi Lembaga Pendidikan: Memastikan bahwa lembaga atau program yang menerbitkan ijazah Paket C diakui dan terakreditasi oleh pemerintah adalah syarat untuk diterima dalam pendaftaran CPNS.

3. Persyaratan Tambahan

Meskipun lulusan Paket C dapat memenuhi syarat dasar untuk mendaftar, ada beberapa persyaratan tambahan yang perlu diperhatikan:

- Persyaratan Khusus Instansi: Beberapa instansi pemerintah mungkin meminta jurusan atau spesifikasi tertentu. Lihat pengumuman lowongan CPNS dari instansi yang Anda minati dengan teliti.

- Dokumen Pendukung: Anda mungkin diminta untuk melampirkan dokumen pendukung untuk menunjukkan keabsahan dan akreditasi ijazah Paket C. Pastikan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan lengkap dan sah.

