Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Gampang dan Praktis, Bayar Retribusi Daerah di Jakarta Bisa Lewat Channel Berikut Ini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |08:08 WIB
Gampang dan Praktis, Bayar Retribusi Daerah di Jakarta Bisa Lewat Channel Berikut Ini
Channel pembayaran retribusi daerah. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta terus berinovasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya. Salah satunya adalah dengan memperluas jaringan channel pembayaran retribusi daerah.

Kini, kamu tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor pajak atau antre di bank untuk membayar retribusi daerah. Kamu dapat melakukannya dengan mudah dan nyaman melalui berbagai channel pembayaran yang tersedia.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah menjalin kerja sama dengan berbagai bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan modern channel untuk menerima pembayaran Retribusi Daerah. 

“Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memilih channel pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ucapnya.

Nah, simak yuk deretan channel pembayaran Retribusi Daerah DKI Jakarta yang dapat digunakan oleh Wajib Retribusi:

Via ATM:

- Bank DKI

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/11/3050656/retribusi_daerah-cmea_large.jpg
Mengulik Retribusi Daerah Sesuai Peraturan Terbarunya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/11/3046979/bayar_retribusi_daerah-Kos6_large.jpg
Makin Mudah, Ini Channel Pembayaran Retribusi Daerah Pemprov DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/11/3046008/penandatanganan_pks_pemprov_jakarta_dan_12_gerai_samsat-sNIz_large.jpeg
Pemprov DKI Jakarta Gandeng 12 Gerai Samsat untuk Beri Kemudahan Bayar Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/20/20/1597043/sumsel-akan-perpanjang-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-5gQoNu50hK.jpg
Sumsel Akan Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/18/20/1315585/target-penerimaan-pajak-kota-tangerang-rp1-3-triliun-5SKRlrCFdf.gif
Target Penerimaan Pajak Kota Tangerang Rp1,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/03/27/20/782535/qSmc33Hxbz.jpg
Jadi Kota Ketiga Terbesar Target PBB Medan Cuma Rp433 M
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement