4 Fakta IHSG Cetak Rekor dalam Sepekan

JAKARTA - Data perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) positif selama periode 19 sampai 23 Agustus 2024. Rekor beruntun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kapitalisasi pasar diraih pekan ini.

IHSG selama sepekan turut mengalami peningkatan sebesar 1,51% pada level 7.544,298 dari 7.432,090 pada penutupan pekan sebelumnya.

"IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masanya pada minggu ini dalam tiga hari beruntun pada 19 sampai 21 Agustus 2024," tulis Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad.

Berikut fakta mengenai IHSG selama sepekan yang dirangkum Okezone, Minggu (25/8/2024).

1. Kapitalisasi Bursa

Kapitalisasi pasar Bursa turut mengalami peningkatan sebesar 1,75% menjadi Rp12.779 triliun dari Rp12.560 triliun pada penutupan pekan lalu.

Selama sepekan, peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian Bursa dengan peningkatan sebesar 106,10% menjadi Rp19,21 triliun dari Rp9,32 triliun pada pekan sebelumnya.