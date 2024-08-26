Ini 5 Bisnis Kaesang Pangarep yang Bangkrut dan Tidak Laku

JAKARTA — Ini 5 bisnis Kaesang Pangarep yang bangkrut dan tidak laku. Sebelum berkiprah di dunia politik, putera bungsu Presiden Joko Widodo dan Iriana merambah dunia bisnis.

Berbagai usaha telah dia geluti, salah satunya yang cukup terkenal adalah "Sang Pisang", bisnis kuliner yang mengolah aneka makanan berbahan dasar pisang.

Namun meskipun berstatus sebagai anak presiden, perjalanan Kaesang di dunia bisnis tidak selalu berjalan mulus. Seperti halnya pengusaha lain, Kaesang mengalami berbagai tantangan dan kegagalan. Berikut Ini 5 Bisnis Kaesang Pangarep yang Bangkrut Dan Tidak Laku:

1. Madhang

Diluncurkan pada 11 Desember 2017, Madhang adalah aplikasi yang bertujuan menghubungkan ibu-ibu rumah tangga yang pandai memasak dengan pembeli potensial. Kaesang mengklaim bahwa aplikasi ini telah membantu banyak ibu rumah tangga menjadi lebih mandiri secara finansial. Meski awalnya menjanjikan, usaha yang bekerja sama dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang ini akhirnya berhenti beroperasi. Unggahan terakhir di media sosial Madhang pada 22 Februari 2022 menunjukkan banyak pengguna mempertanyakan keberadaan aplikasi tersebut.

2. Ternakopi

Ternakopi adalah bisnis kopi kekinian yang menggunakan biji kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Kaesang, yang pernah menimba ilmu barista, mengembangkan bisnis ini bersama kakaknya, Gibran Rakabuming, yang juga Wali Kota Solo. Sebelum pandemi Covid-19 melanda, Ternakopi memiliki sekitar 40 gerai di berbagai wilayah Indonesia. Namun, bisnis ini terpaksa tutup karena kurangnya pelanggan, seperti yang diakui Kaesang.

3. SiapMas

SiapMas adalah bisnis yang menawarkan produk minuman dan makanan ringan seperti keripik dengan merek "Ngedrink" dan "Kemripik," yang dijual di berbagai minimarket. Sayangnya, usaha ini juga tidak mampu bertahan dan akhirnya berhenti beroperasi.