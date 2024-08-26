Jokowi Berkantor di IKN September, Bandara Siap Didarati Pesawat Kepresidenan

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut Bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah siap didarati pesawat termasuk Pesawat Kepresidenan RI pada awal September 2024.

"(Sudah bisa didarati pesawat kepresidenan) awal September," ujar Budi saat ditemui di Jakarta dikutip Antara, Senin (26/8/2024).

Dengan mengacungkan jempol, Budi kembali menegaskan kesiapan bandara termasuk landasan pacu (runway) yang telah diuji coba Minggu (25/8/2024).

Diketahui sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada September 2024.

"Kalau yang saya tahu programnya Pak Presiden Jokowi, kalau nanti bandaranya (IKN) ini beroperasi pada minggu pertama September, Beliau pindah ke sana," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.