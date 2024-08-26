8 Pinjol yang Gampang Cair

JAKARTA – 8 Pinjol yang gampang cair, dengan mendapatkan uang secara instan dan mudah. Pinjaman Online atau biasa disebut dengan pinjol ini sangat banyak dipakai oleh masyarakat umum yang berada di Indonesia.

Tetapi pada saat ini banyak sekali pinjol ilegal yang beredar di Indonesia, yang memberikan dampak buruk pada peminjam.

Perlu diketahui, Otoritas Jasa Keuangan telah merilis daftar pinjol legal atau resmi 2024, karena hal tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui perusahaan yang legal dan ilegal.

8 Pinjol yang gampang cair, dilansir dari Okezone, Senin (26/8/2024).

1. DOMPET Kilat

DOMPET Kilat menjamin proses peminjaman yang akan diproses dan berlangsung selama 1-3 hari. Limit pinjaman yang ditawarkan dengan pinjaman sebesar Rp50 juta - Rp20 miliar.

2. TOKO MODAL

TOKO MODAL adalah pinjol yang memiliki persyaratan mudah tanpa agunan dan pencairan cepat.

BACA JUGA: Daftar Terbaru Pinjol Legal yang Terdaftar OJK

3. Kredit Pintar

Pinjol ini hanya memerlukan kartu identitas KTP dan juga HP atau smartphone untuk mengajukan pinjaman. Fasilitas pinjaman yang tersedia mulai dari Rp600 ribu hingga Rp20 juta dengan suku bunga maksimal sebesar 11 persen per tahun.

4. PinjamanGo

PinjamanGo menyediakan beragam jumlah pinjaman mulai dari Rp1,2 juta. Pinjol ini juga bisa didapatkan dengan proses pencairan yang cepat.