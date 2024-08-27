JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini masih dalam tren menguat. Analis MNC Sekuritas mengatakan, dengan tertembusnya resistance di 7.594, maka posisi IHSG saat ini diperkirakan melanjutkan penguatan.
"Hal tersebut berarti, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang 7.622-7.664," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (27/8/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.460, 7.386 dan resistance 7.664, 7.743.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AVIA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 462-472
Target Price: 498, 520
Stoploss: below 444