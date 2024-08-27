Riset MNC Sekuritas: IHSG dalam Tren Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini masih dalam tren menguat. Analis MNC Sekuritas mengatakan, dengan tertembusnya resistance di 7.594, maka posisi IHSG saat ini diperkirakan melanjutkan penguatan.

"Hal tersebut berarti, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji rentang 7.622-7.664," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (27/8/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.460, 7.386 dan resistance 7.664, 7.743.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AVIA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 462-472

Target Price: 498, 520

Stoploss: below 444