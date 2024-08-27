Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Larang Mobil Mewah Beli Pertalite dan Solar Subsidi

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:56 WIB
Bahlil Larang Mobil Mewah Beli Pertalite dan Solar Subsidi
Mobil Mewah Dilarang Beli Pertalite (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni minyak tanah dan solar disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Jadi volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta dikutip Antara, Selasa (27/2024).

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, tim Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan evaluasi dan kajian untuk menentukan langkah-langkah yang tepat agar subsidinya tepat sasaran.

"Ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," kata Bahlil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188098/bbm_pertamina-1H6A_large.jpg
Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188096/bbm_shell-9RQD_large.jpg
Pertamina Kirim 100 Ribu Barel BBM untuk SPBU Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188082/distribusi_bbm-tU2L_large.jpg
Pertamina Suplai Energi ke Wilayah Bencana Melalui Darat, Laut dan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188075/bbm_pertamina-uP80_large.jpg
Upaya Pemulihan Distribusi BBM dan LPG ke Aceh Dipercepat Meski Akses Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188057/distribusi_bbm-41iw_large.jpg
Pertamina Percepat Penanganan Distribusi BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187973/pertamina-l67z_large.jpg
Pertamina Diyakini Mampu Selesaikan Lebih Cepat Masalah Distribusi BBM di Wilayah Bencana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement