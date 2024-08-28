Ini Tantangan Pengembangan Ekosistem Kripto di Indonesia

JAKARTA - Ekosistem kripto di Indonesia saat ini berada dalam tahap perkembangan yang pesat, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Penguatan ekosistem ini sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga-lembaga pendukung seperti Self-Regulatory Organization (SRO) Pasar Kripto.

Kepala Bappebti Kasan menjelaskan bahwa peran SRO dalam hal ini ekosistem aset kripto sangat vital dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan operasional perdagangan kripto berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan.

"Dengan adanya lembaga SRO dalam ekosistem aset kripto, kita dapat lebih mudah mengawasi dan memastikan bahwa pelaku perdagangan aset kripto menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu juga harus mengutamakan perlindungan maksimal bagi investor," kata Kasan dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Integrasi SRO Pasar Kripto, dalam hal ini Bursa Kripto, Kliring, dan Kustodian, menjadi contoh konkret bagaimana sinergi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi para investor.

"Kami merangkul semua pelaku industri untuk bersama-sama mendampingi perkembangan ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan," ujar Direktur Utama CFX, Subani.