Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6.000 Rekening Judi Online Diblokir, Tak Bisa Lagi Pakai Layanan Jasa Keuangan!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:14 WIB
6.000 Rekening Judi Online Diblokir, Tak Bisa Lagi Pakai Layanan Jasa Keuangan!
Rekening Judi Online Diblokir. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa rekening terafiliasi dengan judi online tidak bisa digunakan untuk layanan jasa keuangan.

Nama-nama pemilik rekening nantinya akan dimasukan dalam satu sistem informasi khusus yang dapat diakses oleh para penyedia jasa keuangan. Sehingga jika nama rekening sudah masuk daftar di sistem informasi tersebut, sudah dipastikan tidak dapat menikmati seluruh layanan jasa keuangan.

"Kami sudah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 6.000 rekening orang yang terlibat di judi online. Kami berkomitmen, kami akan ban itu orang-orang yang terlibat di proses judi online tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan," ujar Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani, dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Rabu (28/8/2024).

Lebih jauh, Rizal mengatakan langkah tersebut diharapkan mampu memberikan ancaman sekaligus efek jera kepada masyarakat yang masih memainkan judi online. Sebab menurutnya, kehadiran judi online tersebut berdampak sektor perekonomian, sosial, dan budaya di masyarakat. 

"Kami akan memasukkan orang-orang yang terlibat ke dalam satu sistem informasi yang kami akan susun dan kami akan bikin bahwa seluruh pelaku jasa keuangan bisa mengakses. Sehingga orang-orang yang diduga terlibat di dalam judia online, kami masukkan ke dalam sistem informasi ini," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787/judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160801/judi_online-CqeJ_large.png
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154228/kepala_ppatk-iOg9_large.png
571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol, Nilai Transaksi Hampir Rp1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement