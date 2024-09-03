Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kriteria Mobil yang Bisa Beli Pertalite dan Solar Subsidi

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |11:06 WIB
Kriteria Mobil yang Bisa Beli Pertalite dan Solar Subsidi
BBM Subsidi Dibatasi per 1 Oktober 2024 (Foto: Okezone)




JAKARTA – Kriteria mobil yang bisa beli Pertalite dan Solar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

Kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024.

Dalam perpres itu diatur kriteria mobil yang diperbolehkan memakai Pertalite. Mobil maksimal 1.400 CC diperbolehkan mengonsumsi Pertalite. Selebihnya mobil di atas 1.400 CC dilarang menggunakan Pertalite.

Jika mengacu usulan ini, mobil mana saja yang masih diperbolehkan mengonsumsi Pertalite, jika memang Perpres Nomor 191 Tahun 2014 itu direvisi? Berikut daftarnya, sebagaimana dirangkum Okezone, Selasa (3/9/2024):

Agya 1.197 cc

Calya 1.197 cc

Raize 998 cc dan 1.198 cc

Halaman:
1 2
