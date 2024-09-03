Kebiasaan Beli Air Minum Kemasan Bisa Jadi Penyebab Jatuh Miskin

JAKARTA - Kebiasaan beli air minum kemasan menjadi salah satu penyebab kelas menengah jatuh miskin. Hal ini diungkap Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Menurut Bambang, konsumsi air kemasan bisa menghambat masyarakat untuk berhemat. Padahal di negara-negara maju air minum disediakan gratis di fasilitas-fasilitas umum.

"Yang selama ini juga secara tidak sadar itu sudah menggerus income kita lumayan dengan style kita yang mengandalkan semua kepada air galon, air botol, dan segala macam," kata Bambang dikutip Selasa (3/9/2024).

"Yang seharusnya kalau di negara maju itu justru kelas menengahnya daya belinya aman karena untuk air pun mereka tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak," tambahnya.

Lantas apa benar minum air kemasan bisa menggerus kantong? Berikut hitung-hitungannya.

Seperti diketahui bersama bahwa air merupakan bagian penting bagi kehidupan. Tanpa konsumsi air, tentunya manusia tidak bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar.

Kita paling tidak membeli satu botol minuman kemasan dalam satu hari saat di luar rumah. Dengan harga rata-rata Rp4.000 per botol, asumsinya dalam sebulan kita telah mengeluarkan uang Rp120.000 untuk minum.