Pecah Telur! Investor Asing Masuk IKN, Bangun Solar Panel Rp931 Miliar

JAKARTA – Investor asing akan membangun solar panel Rp931 miliar di IKN Nusantara. Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan pada bulan September 2024 ini salah satu investor asing di IKN pecah telur atau mulai merealisasikan investasinya.

Rosan menjelaskan, perusahaan asal Singapura Sembcorp Utilities Pte. Ltd akan mulai berinvestasi pada bulan ini untuk membangun solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya dengan nilai investasi USD60 juta atau sekitar Rp931 miliar.

"Dengan Singapura kebetulan saya ketemu dengan Sembcorp, mereka mau investasi di solar panel, dan investasi kurang lebih USD60 juta bangun solar cell sebesar 5 - 6 Mega Watt," ujar Rosan saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (3/9/2024).

Rosan menambahkan, dari rencana groundbreaking yang akan dilangsungkan pada bulan September ini, proyek tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 bulan. Nantinya perusahaan tersebut akan menyuplai tambahan kebutuhan listrik bersih di Ibukota baru.

"Itu cepat sih, kurang lebih 3 bulan lah, jadi kita kejar, ya Oktober - November lah selesai, jadi groundbreaking September," lanjutnya.

Selain Sembcorp Utilities Pte. Ltd, Rosan menambahkan perusahaan asal Singapura lainnya yang akan berinvestasi di IKN yaitu Raffles Education Limited. Komitmen tersebut seperti yang diterimanya langsung saat lawatannya ke Singapura.