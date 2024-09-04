Cara XL Peringati Hari Pelanggan Nasional 2024

JAKARTA – Cara PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) memperingati Hari Pelanggan Nasional 2024. Salah satu upaya XL meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan setia dalam menggunakan layanan dari XL Axiata.

"Peringatan Hari Pelanggan setiap tahun kami maknai sebagai momentum untuk evaluasi diri guna meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Saat ini kami menggunakan AI antara lain untuk memahami perilaku pelanggan, termasuk juga apa yang pelanggan harapkan dari layanan kami,” papar Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Rabu (4/9/2024).

Dian melanjutkan, inovasi yang didukung oleh teknologi dan AI telah melahirkan sejumlah fitur dan layanan baru yang kini bisa dinikmati oleh seluruh pelanggan XL Axiata, fitur dan layanan tersebut di antaranya:

* Fitur Cek Masa Aktif. Fitur yang telah dipadukan dengan teknologi dan AI ini terdapat di Aplikasi myXL dan AXISNet. Fitur ini secara proaktif akan menginformasikan kepada pelanggan terkait masa aktif nomor, sehingga kini pelanggan tidak perlu lagi khawatir kartunya hangus.

* Fitur Special For You dan Hanya Untukmu. Fitur yang sudah diimplementasikan pada Aplikasi myXL dan AXISNet ini akan memberikan rekomendasi promo menarik spesial sesuai kebutuhan berdasarkan profile dan history pelanggan.