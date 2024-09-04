Ini Tips Investasi Emas di Perdagangan Bursa

JAKARTA - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia BKDI) menggelar edukasi mengenai transaksi perdagangan emas di Bursa Komoditi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi berkelanjutan serta sejalan dengan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 yang diselenggarakan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi mengatakan, perdagangan emas di bursa ke depan akan menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan investasi.

Kemudian, lanjut dia, edukasi dan literasi berkelanjutan menjadi penting, agar masyarakat dapat memahami secara utuh tentang perdagangan emas di bursa ini. Masyarakat perlu memahami, bahwa dalam investasi tidak hanya perlu memahami potensi keuntungannya, tapi juga memahami tentang risiko yang ada.

“Kami optimis, ke depan perdagangan emas di bursa ini akan terus tumbuh. Kuncinya adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan baik, tentang bagaimana memanfaatkan mekanisme perdagangan emas di bursa ini. Hal ini karena emas merupakan komoditas yang menarik, khususnya untuk investasi jangka panjang. Kami sebagai bursa juga akan terus mengembangkan produk-produk kontrak berjangka berbasis emas, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Fajar Wibhiyadi di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Sebagai informasi, saat ini di ICDX memiliki 2 mekanisme perdagangan emas. Pertama adalah perdagangan emas berjangka, dan yang kedua adalah pasar fisik emas digital.