Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Tips Investasi Emas di Perdagangan Bursa

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |21:03 WIB
Ini Tips Investasi Emas di Perdagangan Bursa
Tips Investasi Emas di Perdagangan Bursa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia BKDI) menggelar edukasi mengenai transaksi perdagangan emas di Bursa Komoditi. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi berkelanjutan serta sejalan dengan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 yang diselenggarakan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi mengatakan, perdagangan emas di bursa ke depan akan menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan investasi. 

Kemudian, lanjut dia, edukasi dan literasi berkelanjutan menjadi penting, agar masyarakat dapat memahami secara utuh tentang perdagangan emas di bursa ini. Masyarakat perlu memahami, bahwa dalam investasi tidak hanya perlu memahami potensi keuntungannya, tapi juga memahami tentang risiko yang ada.

“Kami optimis, ke depan perdagangan emas di bursa ini akan terus tumbuh. Kuncinya adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan baik, tentang bagaimana memanfaatkan mekanisme perdagangan emas di bursa ini. Hal ini karena emas merupakan komoditas yang menarik, khususnya untuk investasi jangka panjang. Kami sebagai bursa juga akan terus mengembangkan produk-produk kontrak berjangka berbasis emas, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Fajar Wibhiyadi di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Sebagai informasi, saat ini di ICDX memiliki 2 mekanisme perdagangan emas. Pertama adalah perdagangan emas berjangka, dan yang kedua adalah pasar fisik emas digital. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/05/278/2339081/bursa-berjangka-jakarta-dibuka-apa-keuntungannya-V6IwGyhb07.jpg
Bursa Berjangka Jakarta Dibuka, Apa Keuntungannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/08/278/2323821/pertama-kali-air-dijual-di-bursa-berjangka-VDxCgOz9ah.jpg
Pertama Kali, Air Dijual di Bursa Berjangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177341//peluncuran_super_app_tring-XMmA_large.jpeg
BRI Group Perluas Inklusi Keuangan lewat Super App Emas Digital TRING! by Pegadaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159371//ebt-QvDp_large.jpg
ICDX Ungkap Renewable Energy Certificate Miliki Manfaat Bagi Pembangkit Listrik EBT, Pembeli dan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/278/3154148//icdx-fSv1_large.jpg
Pendalaman Pasar Keuangan di Indonesia, ICDX Gandeng BI hingga OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3147055//indonesia_clearing_house-VeJn_large.jpg
ICH Terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Asing dari BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement