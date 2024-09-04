Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari Pelanggan Nasional 2024, MNC Bank Suguhkan Ragam Inovasi untuk Kenyamanan Nasabah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |11:48 WIB
Hari Pelanggan Nasional 2024, MNC Bank Suguhkan Ragam Inovasi untuk Kenyamanan Nasabah
MNC Bank Rayakan Hari Pelanggan Nasional. (Foto :Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) merayakan Hari Pelanggan Nasional ke-21 pada hari ini.

Pada momen spesial ini, jajaran Direksi MNC Bank turun langsung menyapa dan melayani para nasabah di kantor cabang MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas dan kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan MNC Bank.

"Hari ini seperti dilihat kita gak cuma sekedar melakukan perayaan saja, tapi pada Hari Pelanggan Nasional ini khusus kita laksanakan untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa baiknya kita memberikan layanan kepada nasabah-nasabah kami," kata Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, Rabu (4/9/2024).

Rita mengungkapkan, nasabah merupakan stakeholder paling berharga yang memiliki peran penting bagi MNC Bank. Dia pun mewakili segenap jajaran Direksi MNC Bank mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan para nasabah.

"Kami meyakini bahwa kesetiaan Bapak-Ibu menjadi nasabah Kami adalah yang utama. Oleh karenanya, Kami berkomitmen untuk senantiasa memberikan pengalaman terbaik untuk Bapak-Ibu dalam beraktivitas perbankan di MNC Bank dengan terus menyuguhkan beragam inovasi demi kenyamanan Bapak-Ibu menggunakan produk dan layanan MNC Bank,” ungkap Rita.

Tak hanya itu, di kesempatan yang sama MNC Bank juga turut mengapresiasi nasabahnya dengan memberikan hadiah langsung tanpa diundi bagi mereka yang melakukan top-up saldo rekening atau melakukan pembukaan akun rekening Tabungan Dahsyat Berhadiah dengan nominal penempatan minimal Rp1 juta dan Rp5 juta.

