Hari Pelanggan Nasional 2024, MNC Bank Suguhkan Ragam Inovasi untuk Kenyamanan Nasabah

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) merayakan Hari Pelanggan Nasional ke-21 pada hari ini.

Pada momen spesial ini, jajaran Direksi MNC Bank turun langsung menyapa dan melayani para nasabah di kantor cabang MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas dan kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan MNC Bank.

"Hari ini seperti dilihat kita gak cuma sekedar melakukan perayaan saja, tapi pada Hari Pelanggan Nasional ini khusus kita laksanakan untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa baiknya kita memberikan layanan kepada nasabah-nasabah kami," kata Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, Rabu (4/9/2024).

BACA JUGA: Ini Cara Dapat Bonus Berlipat Hanya dengan Buka RDN MNC Bank

Rita mengungkapkan, nasabah merupakan stakeholder paling berharga yang memiliki peran penting bagi MNC Bank. Dia pun mewakili segenap jajaran Direksi MNC Bank mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan para nasabah.

"Kami meyakini bahwa kesetiaan Bapak-Ibu menjadi nasabah Kami adalah yang utama. Oleh karenanya, Kami berkomitmen untuk senantiasa memberikan pengalaman terbaik untuk Bapak-Ibu dalam beraktivitas perbankan di MNC Bank dengan terus menyuguhkan beragam inovasi demi kenyamanan Bapak-Ibu menggunakan produk dan layanan MNC Bank,” ungkap Rita.

BACA JUGA: MNC Bank Serahkan Hadiah Total Ratusan Juta Rupiah Melalui Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode Juli 2024

Tak hanya itu, di kesempatan yang sama MNC Bank juga turut mengapresiasi nasabahnya dengan memberikan hadiah langsung tanpa diundi bagi mereka yang melakukan top-up saldo rekening atau melakukan pembukaan akun rekening Tabungan Dahsyat Berhadiah dengan nominal penempatan minimal Rp1 juta dan Rp5 juta.