Perjanjian Dagang IEU-CEPA Hampir Rampung, Target Selesai Bulan Ini

Perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa segera rampung (Foto: Okezone)

JAKARTA – Perjanjian dagang perdagangan Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) hampir rampung. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan progres IEU-CEPA sudah hampir 90%.

"Sudah hampir 90%, tinggal sedikit lagi," ujar Zulkifli Hasan usai Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Dia menambahkan, perundingan perjanjian perdagangan tersebut diharapkan dapat selesai pada September tahun ini.

"IEU-CEPA September mudah-mudahan selesai," katanya, dilansir dari Antara.

Untuk diketahui, Indonesia tengah menyelesaikan perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian IEU-CEPA diharapkan mampu menyelesaikan berbagai hambatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.