JAKARTA – Perjanjian dagang perdagangan Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) hampir rampung. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan progres IEU-CEPA sudah hampir 90%.
"Sudah hampir 90%, tinggal sedikit lagi," ujar Zulkifli Hasan usai Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Dia menambahkan, perundingan perjanjian perdagangan tersebut diharapkan dapat selesai pada September tahun ini.
"IEU-CEPA September mudah-mudahan selesai," katanya, dilansir dari Antara.
Untuk diketahui, Indonesia tengah menyelesaikan perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian IEU-CEPA diharapkan mampu menyelesaikan berbagai hambatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.