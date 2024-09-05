Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pegawai Honorer Bisa Menjadi PPPK?

Muhammad Rizky , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |22:01 WIB
Apakah Pegawai Honorer Bisa Menjadi PPPK?
Apakah pegawai honorer bisa jadi PPPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apakah pegawai honorer bisa menjadi PPPK? Pemerintah Indonesia berencana mengangkat pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024.

Pengangkatan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga honorer. Langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menata tenaga kerja di sektor publik, khususnya bagi mereka yang telah lama mengabdi namun belum memiliki status tetap.

Apakah pegawai honorer bisa menjadi PPPK?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa pegawai honorer yang terdaftar di data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK.

Rencana tersebut mencakup sekitar 1,7 juta pegawai honorer, dengan target pengangkatan selesai pada akhir tahun 2024. Diharapkan dengan pengangkatan ini, pegawai honorer dapat menikmati hak-hak yang lebih jelas dan berkontribusi secara lebih terarah dalam pembangunan nasional.

Namun, tidak semua pegawai honorer akan diangkat secara otomatis. Mereka harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti honorarium yang teratur, surat keputusan pengangkatan, masa kerja yang sesuai, dan batasan usia tertentu. Selain itu, pegawai honorer juga akan melalui proses seleksi yang ketat dan transparan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang berkualifikasi dan memiliki kinerja baik yang akan diangkat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement