Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap! Kelangkaan Minyakita akibat Penimbunan Distributor sejak Mei 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:18 WIB
Terungkap! Kelangkaan Minyakita akibat Penimbunan Distributor sejak Mei 2024
Minyakita langka karena ada penimbunan distributor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kelangkaan minyakita yang terjadi saat ini karena ada penimbunan distributor sejak Mei 2024. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan kelangkaan MinyaKita di pasar akibat ulah distributor.

Sahat menjelaskan kelangkaan MinyaKita di pasar ini disebabkan akibat rencana pemerintah yang akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak bulan Mei 2024 lalu. Informasi yang beredar bahwa HET migor akan naik ini yang membuat distributor menimbun minyak untuk dijual dengan harga baru setelah ketetapan pemerintah menaikkan minyak goreng.

"Diumumkan dan diberitahukan pada bulan Mei (rencana kenaikan HET), Juni - Juli belum ditetapkan, baru Agustus naik, waktu itu orang (distributor) sudah mulai menimbun, karena harga bakal naik," ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Buku 'Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan' di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut, Sahat menjelaskan penimbunan itu dilakukan oleh para oknum di tingkat distributor. Sebab menurutnya, suplai dari produsen tergolong stabil untuk memproduksi MinyaKita, sedangkan minyak tersebut tidak kunjung sampai di ritel.

"Produsen tetap suplai, itu (penimbunan) dari distributor 2 ke retail, permainannya disitu, sudah mulai timbun dari Mei," tambahnya.

Sahat menilai kejadian penimbunan minyak goreng ini merupakan suatu mekanisme pasar. Oleh sebab itu menurutnya untuk jenis produk yang harganya ditetapkan pemerintah, semestinya tidak menunjuk sektor swasta untuk menjadi operator atau penyelenggara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3124003/minyak-Xb1J_large.jpg
Daya Beli Lesu, Stabilitas Harga Minyak Goreng Harus Dijaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122243/minyak-R7JE_large.jpg
5 Fakta Takaran Minyakita Disunat Bikin Prabowo Marah hingga Tutup Pabrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122519/mentan-N2Cd_large.jpg
Mentan Bongkar Kecurangan Takaran Minyakita oleh 7 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122066/mendag-Y6Sl_large.png
Pabrik Minyakita yang Curangi Takaran Resmi Ditutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121830/wamentan-dgDC_large.jpg
Prabowo Marah Takaran Minyakita 1 Liter Disunat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/320/3121591/minyak-ecpy_large.jpg
Minyak Goreng Minyakita Punya Siapa? Ini Sosoknya Viral karena Diduga Tak Sesuai Takaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement