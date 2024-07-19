Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Harga Minyakita Naik Jadi Rp15.700 per Liter

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |12:55 WIB
Alasan Harga Minyakita Naik Jadi Rp15.700 per Liter
Harga minyakita naik jadi Rp15.700 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Perdagangan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp15.700 per liter. Penerapan harga minyak masih menunggu Peraturan Menteri Perdagangan diterbitkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim menjelaskan harga minyak kita akan naik menjadi Rp15.700 perkilogram. Penyesuaian harga itu menghitung komponen biaya produksi yang mengalami kenaikan.

"Sebenarnya Rp15.700 kan mungkin permendagnya sudah dibahas, sudah selesai pembahasan. Mudah-mudahan dalam minggu depan ini, kan nunggu Permendag," ujar Isy Karim saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (19/7/2024).

Isy menjelaskan penetapan HET untuk minyak kita yang dihitung pada Tahun 2022 itu sudah tidak relevan dengan situasi perekonomian saat ini. Mengingat ada kenaikan seperti biaya logistik, pajak, dan komponen lainnya.

"Jadikan HET Minyakita ini ditetapkan 2022, perkembangan sudah cukup lama, komponen yang membentuk harga minyak goreng itu sudah naik semua, jadi memang sulit dipertahankan," tambahnya.

Halaman:
1 2
