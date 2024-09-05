MotionCredit dan SAPX Express Jalin Kerja Sama Strategis Dukung UMKM di Indonesia

JAKARTA - Dalam upaya memperkuat ekosistem bisnis, MotionCredit dan SAPX Express telah menjalin kerja sama strategis untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, SAPX Express tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan logistik tepercaya, tetapi juga memperkenalkan solusi pinjaman bisnis bagi pelaku UMKM.

Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan untuk membantu UMKM berkembang di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

SAPX Express, yang dikenal luas dengan layanan pengiriman dan logistiknya, menyadari bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah akses ke modal usaha. Dengan menyediakan pinjaman melalui MotionCredit, SAPX Express memberikan solusi finansial yang cepat dan mudah diakses.

Proses pengajuan pinjaman dirancang lebih efisien, dengan persyaratan yang disesuaikan untuk memudahkan pelaku usaha kecil mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk ekspansi atau operasional bisnis.

“MotionCredit, di sisi lain, memainkan peran penting dalam menyediakan manajemen risiko yang kuat. Dengan pengalaman dalam layanan keuangan, MotionCredit memastikan bahwa proses pinjaman berjalan aman dan transparan. Hal ini mencakup penilaian risiko yang tepat, penetapan suku bunga yang kompetitif, dan pelayanan yang responsif. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Direktur Marketing MNC Finance Henby.

Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi pelaku UMKM tetapi juga memperkuat posisi SAPX Express sebagai mitra logistik yang holistik. Dengan menawarkan layanan yang mencakup pengiriman, penyimpanan, hingga solusi keuangan, SAPX Express dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggannya.