HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Momen Orang Terkaya di Indonesia Sambut Paus Fransiskus di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |11:57 WIB
Momen Orang Terkaya di Indonesia Sambut Paus Fransiskus di Istana
Momen Orang Terkaya di RI Sambut Paus di Istana (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para orang terkaya di Indonesia berkumpul untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Negara pada Rabu 4 September 2024. Di Istana Negara, Paus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Orang terkaya di Indonesia tersebut di antaranya Prajogo Pangestu bos Chandra Asri Petrochemical, Anthony Salim bos Salim Group, Franky Wijaya bos Sinarmas, Arsjad Rasjid bos Indika Group hingga pengusaha yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistyanto. Saat menyambut kedatangan Paus di Istana, para orang terkaya di Indonesia ini berfoto bareng.

Franky Wijaya mengatakan, Paus Fransiskus memberikan pidato yang sangat menginspirasi. Menurutnya, poin utama pidato Paus Fransiskus hari ini di Istana Merdeka adalah agar semua manusia lebih bisa menghargai keberagaman.

"Beliau (Paus) punya pidato sangat menginsiprasi kita, supaya nilai-nilai luhur kita di Indonesia, keberagaman itu sangat bagus sekali. Itu lah ciri khas kita yang harus terus dilestarikan dan beliau (Paus) senang sekali bahwa hidup ini harus saling menghormati. Saya rasa inti dari beliau (Paus) punya kunjungan ini," kata Franky.

Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya saat hadir di Istana Negara.

“Izinkanlah saya untuk merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 anda yang menawarkan wawasan berharga sebagai jalan yang dipilih oleh Indonesia yang demokratis dan merdeka. Punya sejarah yang sangat-sangat indah, adalah pilihan dari semua,” kata Paus saat menyampaikan pidatonya.

(Dani Jumadil Akhir)

