8 Website Penghasil Uang yang Dijamin Cuan dan Terpercaya

JAKARTA - 8 website penghasil uang yang dijamin cuan dan terpercaya. Website ini dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan secara online. Dengan berbagai peluang yang ditawarkan, platform-platform ini memungkinkan penggunanya untuk bekerja dari mana saja dengan mudah dan aman.

Memilih dari 8 website penghasil uang yang dijamin cuan dan terpercaya bisa menjadi langkah awal untuk mendapatkan penghasilan dengan memanfaatkan keahlian atau minat tertentu. Platform ini sudah terbukti dapat diandalkan oleh banyak orang yang ingin mendapatkan penghasilan secara fleksibel.

Simak potensi penghasilan dan cara mendapatkan uang dijamin cuan dan terpercaya di bawah ini, dirangkum pada Kamis (5/9/2024).

1. MetroOpinion - Situs Survey Online Berbayar

MetroOpinion merupakan platform survei online yang memungkinkan pengguna menghasilkan uang dengan mengisi survei yang tersedia. Pendaftaran di MetroOpinion sangat sederhana, dan Anda dapat langsung memulai mengisi survei yang sesuai dengan minat Anda. Anda tidak perlu mengunduh aplikasi karena ini berbasis web.

Dengan memiliki potensi penghasilan sebesar USD3,5 atau sekitar Rp56 ribu per survei, pencairan dana nya dengan menggunakan metode pembayaran PayPal, ataupun dengan bentuk Voucher. Pengguna hanya perlu Mengisi survei tentang berbagai topik seperti produk, layanan, dan kebiasaan konsumen.

Banyak ulasan positif mengenai kemudahan penggunaan dan kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan. Namun, beberapa pengguna mengeluhkan tentang jumlah survei yang terbatas di beberapa wilayah. Terpercaya dengan banyak pengguna di seluruh dunia. Selalu pastikan untuk memberikan informasi yang akurat dan aman.

2. Shutterstock

Shutterstock merupakan platform yang memungkinkan setiap orang untuk menjual karya foto, ilustrasi, vektor, video, dan musik mereka. Karya akan dipublish sehingga pelanggan Shutterstock dapat menemukan dan mengunduh karya tersebut jika memenuhi syarat dan ketentuan. Kontributor penyetor karya akan menerima pembayaran sebagai gantinya.

Berikut ini cara mendapatkan uang dari Shutterstock:

— Kunjungi laman submit.shutterstock.com

— Pilih Get started

— Buat akun gratis dengan mengisi Full name, Display name, Email, dan Password

— Centang Terms of service, lalu pilih Get started

— Setelah akun dibuat, Anda dapat mulai mengunggah karya

— Batas minimal penghasilan bisa dicairkan adalah 25 dolar AS

— Pengiriman bayaran dari Shutterstock bisa melalui PayPal, Skrill, atau Payoneer.

3. Trakteer

Trakteer juga merupakan salah satu website penghasil uang di Indonesia yang berfungsi sebagai platform yang membantu kreator menghasilkan uang dengan karya mereka. Situs ini juga termasuk website penghasil uang DANA.

Berikut dibawah ini cara mendapatkan penghasilan dari Trakteer:

— Buka situs trakteer.id

— Pilih Login

— Pilih Daftar aja dulu

— Masukkan Username, Nama, Email Aktif, dan Password, lalu klik Daftar

— Buat karya dalam bentuk tulisan, audio, video, dan gambar

—- Bagikan link karyamu ke sosial media untuk mendapatkan dukungan

— Semakin banyak dukung, penghasilan akan kian bertambah

— Lakukan pencairan penghasilan dengan QRIS, Gopay, OVO, DANA, ShopeePay, Link Aja, Bank Mandiri, BNI, BRI, Permata Bank, Visa, dan Mastercard.