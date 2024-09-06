Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ungkap Harta Karun Energi Surya di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |21:07 WIB
Luhut Ungkap Harta Karun Energi Surya di Indonesia
Luhut ungkap potensi energi surya di Indonesia (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap harta karun energi surya di Indonesia. Dia mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan energi surya.

Luhut mengatakan Indonesia memiliki potensi tenaga surya diperkirakan sekitar 3.300 Gigawatt (GW). Menurutnya, seiring dengan pergeseran dunia menuju masa depan rendah karbon, Indonesia juga harus beralih menjadi pengekspor utama energi terbarukan.

"Ini tidak hanya untuk mendekarbonisasi Indonesia tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi global," ujar Luhut dalam acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta pada Jumat (6/9/2024).

Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan Indonesia juga telah bekerja sama dengan Singapura dalam perdagangan listrik hijau. "Ini akan membuka investasi sekitar USD30-50 miliar dalam pembangkitan tenaga surya dan manufaktur Fotovoltaik (photovoltaic/PV) surya," jelas Menko Luhut.

Di sektor transportasi, Indonesia telah meluncurkan beberapa program insentif untuk kendaraan listrik. Antara tahun 2022 dan 2024, Indonesia melipatgandakan penjualan kendaraan listrik baterai (BEV), yang menarik investasi sekitar USD10 miliar.

Selain itu, sebagai produsen minyak sawit mentah (Crude Palm Oil, CPO) terbesar di dunia dan produksi rumput laut yang melimpah, Indonesia memiliki peluang signifikan untuk mengeksplorasi produksi biofuel.

