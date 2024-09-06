Ini Daftar Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari

JAKARTA – Pada zaman sekarang yang serba canggih sangat memudahkan seseorang yang sedang mencari uang sampingan dengan secara simpel dan tidak ribet. Dengan bermodal HP bisa mendapatkan uang dengan cepat uang yang didapat juga lumayan besar dengan bernominal Rp100 ribu per hari.

Okezone telah merangkum beberapa aplikasi penghasil uang dengan cepat.

1. Toloka

Toloka adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan asal Rusia yaitu Yandex. Cara kerjanya yaitu dengan mengerjakan tugas seperti transkrip rekaman audio, mengklasifikasikan gambar dan juga lainnya.

2. Million Quiz

Salah satu aplikasi game yang bisa menghasilkan uang dengan cara mengharuskan pengguna untuk mengikuti beberapa kuis-kuis tertentu agar bisa menghasilkan uang dengan cepat.