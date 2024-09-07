Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Bertemu Bos TikTok, Bahas Apa?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:23 WIB
Erick Thohir Bertemu Bos TikTok, Bahas Apa?
Menteri BUMN Erick Thohir Bertemu Bos TikTok (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu VP of Global Public Policy TikTok, Helena Lersch, di Kementerian BUMN, Jumat 6 September 2024 kemarin.

Pertemuan itu membahas peningkatan pertumbuhan ekonomi digital Tanah Air.

Erick mengaku, perluasan kerja sama antara perusahaan pelat merah dan platform media sosial asal China itu terus dilakukan. Terutama, memperluas pasar UMKM melalui TikTok.

“Kami membahas bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. BUMN juga terus mendorong kolaborasi dengan Tik Tok untuk pemberdayaan dan perluasan pasar bagi pelaku UMKM,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Sebelumnya, Erick Thohir telah meresmikan TikTok/Pos Aja! Creator House di Kantor Pos, Kota Tua Jakarta. Keberadaan TikTok/Pos Aja! Creator House bakal menjadi tempat ‘ngonten’ bagi komunitas kreator dan UMKM.

