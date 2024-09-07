Advertisement
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Bitcoin Kian Anjlok, Kenapa?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |10:00 WIB
Harga Bitcoin Kian Anjlok, Kenapa?
Harga Bitcoin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga Bitcoin kembali mengalami penurunan. Tren pada September, kerap menjadi tantangan bagi Bitcoin.

Sejarah menunjukkan bahwa harga Bitcoin cenderung mengalami penurunan pada bulan ini dari tahun ke tahun.

Namun, ada optimisme bahwa tahun ini Bitcoin mungkin bisa melampaui ekspektasi dan mematahkan tren negatif tersebut. Di tengah fase bearish Bitcoin yang sedang berlangsung, muncul peluang strategis bagi investor untuk mengakumulasi aset digital ini.

Saat ini, harga BTC berada di kisaran USD55.000 atau setara Rp852 juta.

"Adanya potensi koreksi lebih dalam jika BTC jatuh di bawah level kritis USD56.000," kata Kepala Penelitian CryptoQuant Julio Moreno dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

Koreksi ini bisa menjadi kesempatan bagi investor yang menunggu harga lebih rendah untuk masuk ke pasar. Meskipun September sering kali menjadi bulan yang penuh tekanan bagi Bitcoin, kondisi pasar saat ini memberikan harapan baru.

Halaman:
1 2
