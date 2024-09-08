Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Emak-Emak, Ingat Jangan Ngutang untuk Konsumtif!

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |13:09 WIB
Emak-Emak, Ingat Jangan Ngutang untuk Konsumtif!
Tips Mengelola Keuangan untuk Ibu-Ibu. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan para orangtua utamanya ibu untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik. Hal ini supaya bisa melindungi keluarga dari hal-hal yang tak diinginkan.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, para ibu harus diberi literasi supaya pintar mengatur keuangan. Hal ini supaya gaya hidup tidak konsumtif.

"Kalau ibu-ibunya pintar, ibu-ibunya terliterasi, terlindungi. Insya Allah satu keluarga akan terlindungi," ujarnya.

Menurutnya, OJK akan terus mengingatkan untuk cerdas mengelola keuangan dan tidak menggunakan uang untuk gaya hidup konsumtif. Hal ini supaya menjaga perilaku di sektor keuangan.

"Harus berhati-hati, supaya kita selalu bertanggung jawab dan kita punya catatan keuangan yang baik," ujarnya.

Halaman:
1 2
