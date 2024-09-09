Uang Pembelian e-Meterai Peruri Segera Dikembalikan

JAKARTA - Kementerian BUMN menjamin uang para pembeli e-meterai milik Perum Peruri akan dikembalikan. Di mana sebelumnya situs meterai-elektronik.com sempat mengalami perlambatan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmodjo mengatakan, pemerintah akan mengembalikan uang para pembeli yang gagal mendapatkan meterai elektronik walau telah menyelesaikan pembayaran.

Kartika mengakui, pemerintah juga harus membenahi sistem penjualan meterai elektronik yang saat ini menghadapi persoalan.

“Jadi memang kami terus meningkatkan kapasitas digital di berbagai BUMN termasuk Peruri. Peruri kan menjadi distributor e-Meterai, memang kapasitas kami kemarin terkendala saat terjadi antrean besar waktu orang mendaftar CPNS,“ ujarnya, dikutip dari BBC Indonesia, Minggu (8/9/2024).

Pada 5 September lalu, Peruri menyebut lonjakan pengguna membuat akses pembelian meterai elektronik di situs meterai-elektronik.com “mengalami perlambatan“.

Peruri dalam keterangan resminya juga menyatakan, kuota meterai elektronik yang telah dibeli tidak akan hilang atau berkurang jika pendaftar CPNS gagal membubuhi dokumen.