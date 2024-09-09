Elon Musk Siapkan Misi ke Mars

JAKARTA – Miliarder Elon Musk menyiapkan misi ke Planet Mars. Melalui perusahaannya SpaceX, Elon Musk berencana meluncurkan wahana antariksa Starship nirawak pertamanya ke Mars dalam dua tahun.

Misi akan diluncurkan bertepatan dengan posisi orbit Bumi-Mars yang pada saat itu dianggap paling dekat. CEO Elon Musk mengungkapkan rencana itu melalui unggahan di platform media sosial X.

"(Misi) ini akan menjadi misi tanpa awak untuk menguji keandalan pendaratan di Mars," kata Musk, Senin (9/9/2024).

Dia menambahkan, jika pendaratan berhasil, SpaceX akan mengirimkan misi berawak pertamanya ke Mars dalam empat tahun.

"Tingkat penerbangan akan meningkat pesat setelah itu, dengan target membangun kota yang mandiri dalam waktu sekitar 20 tahun," kata sang miliarder dilansir dari VOA.

Pada April, Musk, yang mendirikan SpaceX pada 2002, menyatakan bahwa pesawat luar angkasa tanpa awak pertama akan mendarat di Mars dalam lima tahun, disusul dengan pendaratan manusia pertama menyusul dalam tujuh tahun.