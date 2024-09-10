Timnas Indonesia vs Australia Main di GBK Hari Ini, Aset Negara Termahal Capai Rp348 Triliun

JAKARTA - Timnas Indonesia melawan Australia di match kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia digelar hari ini.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB dan bisa disaksikan secara live di RCTI.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan kondisi SUGBK sejauh ini cukup baik berdasarkan hasil tinjauan pada Sabtu 7 September 2024. Sebelumnya, GBK baru saja dipakai untuk Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada Kamis 5 September 2024 sore WIB.

Meski dalam kondisi cukup baik, Erick menilai masih ada yang harus ditingkatkan di GBK meski bukan aspek krusial.

"Secara keseluruhan, keadaan stadion cukup baik. Akan ada beberapa improvement, tetapi tidak ada yang signifikan yang akan mengganggu pertandingan," kata Erick dalam keterangan resminya.