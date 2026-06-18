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Bos OJK Beri Tugas ke Direksi Baru BEI: Lanjutkan Reformasi Pasar Modal

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |19:26 WIB
Bos OJK Beri Tugas ke Direksi Baru BEI: Lanjutkan Reformasi Pasar Modal
Bos OJK Beri Tugas ke Direksi Baru BEI: Lanjutkan Reformasi Pasar Modal (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menitipkan pesan kepada direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2026-2030 di bawah kepemimpinan Jeffrey Hendrik. Salah satu pesan yang ditekankan adalah reformasi integritas pasar modal.

Hal ini disampaikan Friderica usai menghadiri pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dia mengaku telah melaporkan kepada DPR bahwa OJK telah memilih 7 direksi BEI yang baru, dari empat paket yang mengajukan kepada OJK.

"Ada 28 orang yang sudah dilakukan fit and proper test di OJK dan alhamdulillah sudah terpilih tujuh orang yang terbaik untuk masing-masing bidang," kata Friderica usai pertemuan.

OJK, kata dia, berharap sekaligus meminta para direksi BEI yang baru berkomitmen untuk dapat memberikan yang terbaik untuk pengembangan Bursa Efek ke depannya. Di sisi lain, Friderica juga menekankan tentang tata kelola yang baik.

"Dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya ya," ujarnya.

 

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