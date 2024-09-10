Bandara IKN Dikelola Investor Asing, Rampung Akhir 2024

JAKARTA - Pemerintah mengajak investor asing ikut mengelola bandara di Ibu Kota Negara (IKN) dan bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, peluang serupa juga diberikan kepada PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, selaku operator bandara pelat merah.

Menurutnya, sudah ada pembahasan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, terutama perihal tawaran agar bandara di IKN ikut dikelola InJourney Airports.

“Jadi (bandara) di IKN dan Balikpapan itu sudah saya tawarkan oleh Pak Erick dikelola bersama-sama. Jadi Balikpapan bisa saja dalam negeri, yang internasional di IKN. Bisa di sana, ini kita sedang bicara, jadi kita dengan asing dan AP mengelola dua bandara,” ujar Budi saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2024).

Di balik rencana tersebut, Budi menyebut bandara di IKN bisa dioperasikan secara komersial, namun melayani rute penerbangan internasional. Sementara, bandara Sepinggan difokuskan untu penerbangan domestik.

Salah satu alasannya adalah runway bandara di IKN lebih panjang atau mencapai 3.000 meter. Sedangkan, runway bandara Sepinggan hanya mencapai 2.400 meter.

“Runway-nya 3.000, jadi untuk long distance, bisa di sana. Nanti, timnya nanti studinya seperti apa, tapi memang dengan adanya bandara IKN yang panjangnya 3.000, di Balikpapan yang 2.400 juga tidak perlu diperpanjang, jadi pusat haji dan umroh di Kalimantan bisa di situ,” paparnya

Adapun, pembangunan bandara di IKN ditargetkan rampung akhir Desember 2024. Budi melaporkan, secara keseluruhan progres pembangunan proyek ini sudah di atas 70%.

"Pembangunan runway per hari ini telah mencapai 1.975 meter. Ini masih sesuai target kita. Dalam waktu dekat ini akan rampung hingga 2.200 meter," ucap dia.