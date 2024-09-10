Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Saja 2 Dana Pensiun yang Ada di Indonesia? Ini Penjelasannya

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |21:02 WIB
Apa Saja 2 Dana Pensiun yang Ada di Indonesia? Ini Penjelasannya
Dana Pensiun yang Ada di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa saja 2 dana pensiun yang ada di Indonesia? Dana pensiun berperan penting dalam menjamin kesejahteraan finansial setelah masa kerja berakhir.

Di Indonesia, terdapat dua jenis dana pensiun utama, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kedua dana ini memiliki peran yang berbeda namun sama-sama bertujuan untuk memberikan jaminan pensiun yang aman bagi para pekerja.

Apa saja 2 dana pensiun yang ada di Indonesia? Ini Penjelasannya

Kontribusi iuran yang dibayar oleh peserta atau pemberi kerja dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga dana pensiun untuk memastikan bahwa pekerja atau karyawan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pensiun bulanan. Inilah perbedaan antara dua dana pensiun ini.

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun bagi karyawan mereka. Dalam DPPK, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana pensiun, di mana mereka menyisihkan sebagian dari pendapatan atau memberikan kontribusi tertentu untuk menjamin kesejahteraan finansial karyawan saat pensiun nanti. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang memiliki DPPK secara otomatis menjadi peserta program ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/320/3084829/mantan-menteri-era-jokowi-dari-pak-bas-hingga-budi-karya-dapat-uang-pensiun-rp27-juta-per-bulan-VVFTV3sgaf.jpg
Mantan Menteri Era Jokowi dari Pak Bas hingga Budi Karya Dapat Uang Pensiun Rp27 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083519/jokowi-terima-tabungan-hari-tua-dan-uang-pensiun-ditransfer-tiap-bulan-sH8VeCQFeF.jpg
Jokowi Terima Tabungan Hari Tua dan Uang Pensiun, Ditransfer Tiap Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070340/nasabah-dana-pensiun-syariah-muamalat-ditargetkan-naik-25-di-2024-5L4sjKRGDm.jpg
Nasabah Dana Pensiun Syariah Muamalat Ditargetkan Naik 25% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/320/3069156/dimulai-oktober-2024-dana-pensiun-tak-bisa-dicairkan-selama-10-tahun-tAoEtEzsWd.jpg
Dimulai Oktober 2024, Dana Pensiun Tak Bisa Dicairkan Selama 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062104/dana-program-pensiun-tambahan-potong-gaji-pekerja-siapa-yang-kelola-9ZSRB4aQGu.jpg
Dana Program Pensiun Tambahan Potong Gaji Pekerja, Siapa yang Kelola?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3061976/program-pensiun-tambahan-wajib-pekerja-apalagi-sih-nambah-potongan-saja-ZOypIijZjg.jpg
Program Pensiun Tambahan Wajib, Pekerja: Apalagi Sih? Nambah Potongan Saja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement