Andre Soelistyo Jual Hampir Seluruh Saham GOTO, Tinggal Sisa Segini

JAKARTA - Andre Soelistyo menjual hampir seluruh saham seri A yang dimilikinya di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Kini kepemilikan saham Co-Founder GoTo Gojek Tokopedia tersebut nyaris tidak tersisa.

Per tanggal 9 September 2024, Andre hanya menyisakan 84 lembar saham. Padahal di akhir Juli lalu dia masih memegang 2.249.374.184 saham. Demikian dilansir dari laporan bulanan registrasi pemegang saham GOTO per 31 Agustus 2024, Rabu (11/9/2024),

Secara persentase, saham Seri A milik Andre saat ini menjadi 0%. Jika diasumsikan harga saham GoTo berada di angka Rp52 (per penutupan 30 Agustus), maka nilai saham yang dilepas Andre mencapai Rp116,9 miliar.

Untuk diketahui, ini bukan pertama kali Andre melepas saham GoTo miliknya. Sebelumnya di akhir tahun 2023 lalu Andre juga melepas 530 juta saham senilai Rp45,39 miliar dengan harga jual rata-rata sebesar Rp85,66 per saham.

Transaksi dieksekusi pada 27-29 Desember 2023, di mana penjualan saham dilakukan olehnya untuk membayar hutang.

"Tujuan transaksi adalah pembayaran fasilitas kredit,” kata Andre.

(Dani Jumadil Akhir)