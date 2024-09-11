Segini Gaji Bek Timnas Indonesia Wahyu Prasetyo di Klub PSIS Semarang

JAKARTA - Segini gaji bek Timnas Indonesia Wahyu Prasetyo di klub PSIS Semarang. Apalagi, namanya menjadi perbincangan usai Shin Tae-yong menggunakan taktik bertahan saat melawan Timnas Australia.

Alhasil, Indonesia sukses menahan imbang Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk itu beberapa penasaran mengenai sosok Wahyu hingga gajinya.

Ternyata segini gaji bek Timnas Indonesia Wahyu Prasetyo di klub PSIS Semarang. Dia diperkirakan mendapatkan gaji sebesar Rp3,91 miliar dalam satu musim.

Sebagai informasi, Wahyu Prasetyo menarik perhatian pecinta sepakbola tanah air belakangan ini. Sebab, pemain yang kini membela tim Malut United itu menjadi salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk melakoni babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Wahyu Prasetyo memang menjadi bek tengah Liga 1 yang tengah naik daun dalam dua musim terakhir. Ia bisa tampil solid untuk menjaga lini pertahanan tim.

Namun dibalik hal tersebut, Wahyu Prasetyo rupanya memiliki julukan yang unik, yakni Hulk, salah satu tokoh super hero di komik Marvel yang sangat legendaris.