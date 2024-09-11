10 Aplikasi Penghasil Uang Real, Aman dan Resmi

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang real, aman dan resmi. Di era teknologi saat ini, ada banyak aplikasi penghasil uang yang dapat anda gunakan dengan smartphone untuk meningkatkan penghasilan anda.

Namun, penting untuk memastikan bahwa aplikasi-aplikasi ini legal dan aman agar anda tidak terjebak dalam penipuan. Berikut adalah 10 aplikasi penghasil uang yang terbukti aman, real, dan resmi di Indonesia:

1. Shopee

Anda dapat menggunakan games atau permainan Shopee dan menghasilkan uang tanpa perlu menjual barang sepeser pun. Anda dapat menghasilkan uang dengan bermain beberapa permainan Shopee.

Anda juga dapat mendaftar sebagai afiliasi Shopee untuk menghasilkan lebih banyak uang.

2. TikTok

TikTok, yang merupakan salah satu platform media sosial terbesar di dunia, juga menawarkan program penghasil uang seperti TikTok Lite dan TikTok Affiliate, yang memungkinkan pengguna mendapatkan uang dengan menonton video, mempromosikan produk, dan referral. TikTok bekerja sama dengan metode pembayaran digital lokal, yang membuatnya dikenal resmi dan aman.

3. Jungle Box

Aplikasi terkenal di Indonesia, Jungle Box, memungkinkan pengguna mendapatkan uang melalui berbagai aktivitas, seperti bermain game, menonton video, dan mengundang teman. Jungle Box, sebagai aplikasi resmi yang diawasi pemerintah, memberikan kepercayaan dan keamanan kepada penggunanya.

4. JadiDuit

JadiDuit adalah aplikasi yang sangat disarankan untuk menghasilkan banyak uang. Meminta pengguna melakukan tugas tertentu untuk mendapatkan poin, yang dapat ditukar dengan voucher dan uang tunai.

Game ini sangat sederhana dan menarik karena memiliki dua versi: satu di website dan satu lagi sebagai aplikasi di Playstore, sehingga anda dapat memilih mana yang paling nyaman bagi anda.