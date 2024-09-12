Saham BRIS Tembus All Time High, Naik 65,52 Persen Sejak Awal 2024

Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menembus rekor all time high (ATH) atau level tertinggi sepanjang tahun 2024 ke level Rp2.880, Kamis (12/9/2024). (Foto: Dok BSI)

Jakarta – Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan kode saham BRIS menembus rekor all-time high (ATH) atau level tertinggi sepanjang tahun 2024 ke level Rp2.880 pada penutupan perdagangan Kamis (12/9/2024). Pencapaian ini mencatatkan kenaikan Year-to-Date (YTD) sebesar 65,52 persen dan tertinggi dibandingkan dengan saham perbankan lainnya.

Pada hari ini, volume perdagangan saham BRIS mencapai 90,70 juta lembar saham, menempatkan BRIS sebagai saham movers dalam indeks LQ45.

Head of Investor Relations BSI, Rizky Budinanda, menjelaskan bahwa kenaikan harga saham BRIS sejalan dengan inflow dari investor asing sebesar Rp268,5 miliar dalam empat hari terakhir, ekspektasi kinerja positif sektor perbankan di Semester II/2024 menyusul kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed dan Bank Indonesia dalam waktu dekat serta fundamental BSI yang solid.

"Hingga Semester I/2024, BSI mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 20,28 persen YoY, mencapai Rp 3,39 triliun. Total aset juga mengalami peningkatan 15,10 persen YoY menjadi Rp 361 triliun, dimana pembiayaan BSI masih didominasi oleh segmen konsumer," katanya.

Rizky menambahkan, kedepannya bisnis emas akan menjadi new growth engine di segmen pembiayaan konsumer dan bagian dari diversifikasi portofolio untuk menjaga stabilitas pendapatan perusahaan.