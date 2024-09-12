Bank Muamalat-BMM Berikan Bantuan Pendidikan ke Driver hingga Security

JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berkolaborasi dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) menyalurkan program bantuan pendidikan kepada anak karyawan yang berasal dari non-banking staff (NBS) seperti driver, cleaning service dan security. Program ini untuk memberikan motivasi kepada anak-anak NBS Bank Muamalat dalam meraih prestasi baik secara akademik maupun non akademik.

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, bantuan pendidikan ini merupakan program yang dicanangkan Bank Muamalat sebagai salah satu upaya perusahaan meringankan biaya pendidikan anak NBS. Selain itu, inisiatif ini merupakan wujud komitmen bank pertama murni syariah di Tanah Air dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya.

“Semoga anak-anak penerima bantuan ini dapat menjadi generasi unggul yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, negara dan agama,” ujarnya, Kamis (12/9/2024).

Program bantuan pendidikan diikuti oleh NBS di seluruh wilayah operasional Bank Muamalat dengan kualifikasi tertentu yang memiliki anak pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Tahun ini, bantuan pendidikan diberikan kepada 157 anak NBS dengan total bantuan sebesar Rp100 juta.

Belum lama ini, Bank Muamalat juga menyerahkan 1 unit mobil layanan kemanusiaan kepada BMM. Fasilitas kendaraan ini diharapkan dapat memudahkan aktivitas BMM dalam melayani kebutuhan umat.

Direktur Eksekutif BMM Novi Wardi mengatakan, pihaknya berterima kasih atas dukungan Bank Muamalat dalam bentuk mobil layanan kemanusiaan. Bantuan ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menjalankan berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.