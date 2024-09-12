Adu Kekayaan Ariel Noah vs Vincent Rompies

JAKARTA – Adu kekayaan Ariel Noal vs Vincent Rompies. Persaingan antara selebriti di Indonesia tidak hanya terjadi di dunia hiburan, tetapi juga dalam hal kekayaan.

Ariel Noah dan Vincent Rompies adalah dua nama besar yang tidak hanya dikenal karena bakat mereka, tetapi juga karena kekayaan yang mereka miliki.

Berikut ini adalah perbandingan kekayaan antara kedua sosok terkenal ini yang telah dirangkum Okezone, Kamis (12/9/2024):

Kekayaan Ariel Noah

Ariel Noah, vokalis band Noah, dikenal sebagai salah satu entertainer paling sukses di Indonesia. Kekayaannya datang dari berbagai sumber:

1. Pendapatan dari Musik

Ariel mendapatkan penghasilan yang signifikan dari karier musiknya. Dia menerima royalti dari penjualan album dan streaming, serta honor dari konser. Pada tahun 2020, diperkirakan bahwa pendapatan Ariel mencapai Rp14,37 - Rp71,86 miliar. Honor untuk tampil solo bisa mencapai Rp400 juta per acara.