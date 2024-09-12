Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu 2024 Terbaru dan Aman

Muhammad Raihan , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |22:00 WIB
10 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu 2024 Terbaru dan Aman
Aplikasi Cepat Hasilkan Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang Rp25 ribu 2024 terbaru dan aman. Pada 2024, akan ada lebih banyak aplikasi yang memberi pengguna kesempatan untuk menghasilkan uang hanya dengan menggunakan smartphone mereka.

Aplikasi yang menawarkan imbalan seperti uang tunai, kartu hadiah, atau jenis imbalan lainnya sangat dicari oleh banyak orang. Berikut adalah sepuluh aplikasi penghasil uang terbaru yang dapat anda gunakan untuk mendapatkan hingga Rp25.000 atau lebih secara aman dan terpercaya.

1. Neo+ (Neobank)

Neo+ adalah aplikasi bank digital yang populer dengan program referral yang menarik. Setiap kali anda berhasil mengundang teman untuk bergabung dan membuka akun, Anda akan mendapatkan bonus hingga Rp25.000.

Selain itu, Neo+ menawarkan berbagai fitur perbankan yang memudahkan transaksi sehari-hari, termasuk tabungan dan transfer antar bank gratis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183486/djp_akan_bisa_lihat_saldo_uang_digital-FM0m_large.jpg
DJP Bisa Intip Saldo Uang Digital Masyarakat Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176288/dapat_uang_rp1_juta-V8C2_large.jpeg
Panduan Mudah Dapatkan Uang Rp1 juta Sehari Tanpa Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement