10 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu 2024 Terbaru dan Aman

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang Rp25 ribu 2024 terbaru dan aman. Pada 2024, akan ada lebih banyak aplikasi yang memberi pengguna kesempatan untuk menghasilkan uang hanya dengan menggunakan smartphone mereka.

Aplikasi yang menawarkan imbalan seperti uang tunai, kartu hadiah, atau jenis imbalan lainnya sangat dicari oleh banyak orang. Berikut adalah sepuluh aplikasi penghasil uang terbaru yang dapat anda gunakan untuk mendapatkan hingga Rp25.000 atau lebih secara aman dan terpercaya.

1. Neo+ (Neobank)

Neo+ adalah aplikasi bank digital yang populer dengan program referral yang menarik. Setiap kali anda berhasil mengundang teman untuk bergabung dan membuka akun, Anda akan mendapatkan bonus hingga Rp25.000.

Selain itu, Neo+ menawarkan berbagai fitur perbankan yang memudahkan transaksi sehari-hari, termasuk tabungan dan transfer antar bank gratis.