7 Aplikasi Penghasil Uang Langsung ke DANA

JAKARTA – 7 Aplikasi penghasil uang langsung ke DANA. Pada 2024 ini DANA telah menjadi perbincangan di kancah media maya. ada beberapa aplikasi yang terbukti dapat menghasilkan saldo DANA secara langsung.

Aplikasi-aplikasi ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menambah penghasilan tambahan atau sekadar uang jajan.

Berikut 7 aplikasi penghasil uang langsung ke DANA yang dirangkum Okezone, Kamis (12/9/2024):

1. Game Mager

Game Mager menghadirkan berbagai macam permainan sederhana yang bisa dimainkan untuk mengumpulkan poin. Poin yang dikumpulkan kemudian dapat ditukar dengan saldo DANA, membuatnya menjadi salah satu game yang cukup populer untuk menghasilkan uang secara online.