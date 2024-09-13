Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Borong Penghargaan The Best Indonesian Contact Center 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |17:16 WIB
Pegadaian Borong Penghargaan The Best Indonesian Contact Center 2024
PT Pegadaian berhasil meraih delapan penghargaan sekaligus dalam Gala Awards Ceremony The Best Indonesian Contact Center 2024 (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Jakarta-PT Pegadaian berhasil meraih delapan penghargaan sekaligus dalam Gala Awards Ceremony The Best Indonesian Contact Center 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesian Contact Center Association (ICCA) di Jakarta, pada Rabu (11/09/2024).

Adapun penghargaan yang diraih Pegadaian, diantaranya dua penghargaan pada kategori Corporate sebagai The Best Technology Innovation (Platinum) dan The Best Customer Experience (Gold), serta 6 penghargaan lainnya untuk untuk kategori Individu, yaitu sebagai The Best Agent Inbound Publik Small (Gold), The Best Agent Digital Email Publik (Bronze), The Best Quality Assurance Small (Silver), The Best Team Leader Inbound Small (Silver), The Best Of The Best Agent Digital Small (Gold), dan The Best Agent Digital Chat Small (Bronze).

Chief of Transformation Office PT Pegadaian Mulyono menyampaikan bahwa 8 penghargaan yang diraih Pegadaian di ajang The Best Indonesian Contact Center tahun ini sebagai pemantik semangat dan motivasi seluruh Insan Pegadaian untuk senantiasa mengembangkan inovasi teknologi dan meningkatkan kualitas pelayanan customer sehingga bisa berdampak positif dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. 

Halaman:
1 2 3
